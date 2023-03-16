Ronald Edan️「父子檔」樂意演BL️＋床戲 拜服劉江與黃…
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Viu1HK報導：Ronald Edan️「父子檔」樂意演BL️＋床戲 拜服劉江與黃文慧演技
Ronald鄭中基同Edan呂爵安繼電影《闔家辣》之後，喺《死屍死時四十四》再續父子緣演「張氏父子」，但有別於上一齣戲，今次佢兩個好似貼錯門神咁，好在佢哋一早已經建立默契，先可以演得自然。喺戲入面佢哋嘅父子關係非常差，但現實中，Ronald話佢由細到大都好尊敬爸爸，從來都冇大聲嗌過交，細個仲從爸爸度學識一樣東西，就係要為自己做嘅選擇負責；Edan同家人嘅關係親密，不過有時肉麻嘅說話，佢都唔係好放敢講，自從佢演多咗關於家庭嘅作品後，令佢更重視屋企人。
《死屍死時四十四》雲集咗多位好戲之人，包括有Mo姐毛舜筠、楊偉倫同埋麥沛東等等，尤其兩位資深演員劉江同埋Bonnie姐黃文慧嘅演技、都令Ronald同Edan嘆為觀止呀！呢個「父子檔」下次再合作，Ronald同Edan竟然話可以演BL，Edan仲大敢提議演床戲，唔知Ronald肯唔肯呢？
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