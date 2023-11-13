RubberBand Be Right Back看似孤獨但並不孤獨的旅行️家是不能代…
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Viu1HK報導：RubberBand Be Right Back看似孤獨但並不孤獨的旅行️家是不能代替的俯瞰美麗香港 眼淚會流
多年來創作咗唔少緊貼時代脈博金曲嘅RubberBand，嚟到第10張專輯繼續沿用傳統，順住英文字母改名，今次嚟到J字開頭，於是改咗個西班牙文名《Juntos》，意指一班人齊齊做一件事，仲請嚟雷柏熹同Jason Kui合作，又專程「自肥」飛去泰國錄音，有桑拿、有泳池同Gym Room，難佢哋都話似足中學生去宿營，增進友誼呀！講到新歌《Be right back》MV將多位網友嘅旅行點滴，集結成一個「獨遊者」MV，6號坦言畀一啲片段感動到眼濕濕，4子仲大方分享獨門減壓方法，各有特色，早排榮升人夫嘅泥鯭，仲話最鍾意吸愛犬嘅毛毛同做家務，老婆仔黃心穎有福喇！
除咗分享減壓方法，RubberBand仲預告聖誕同跨年嘅九展騷有咩特別Ideas，又大爆百聽百喊嘅心水歌單，各位歌迷記得Mark低先入場睇騷喇！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK