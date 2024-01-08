全賴有你SENZA為年度串燒廣東歌爆肝崩潰揭Jeffrey聽兵歌痛哭欣…
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Viu1HK報導：全賴有你SENZA為年度串燒廣東歌爆肝崩潰揭Jeffrey聽兵歌痛哭欣賞Finally有創意斥6位數自己個唱自己辦望嚇窒觀眾
SENZA A Cappella每年製作嘅年度廣東歌串燒都備受網友推崇，恍如剪報一樣，紀錄一整年廣東歌嘅情緒同溫度，勞心勞力嘅程度，足以爆肝兼崩潰，絕對係對音樂嘅愛同責任，就等SENZA同大家分享吓揀歌嘅準則同過程啦！
適逢佢哋將於1月27號喺麥花臣開騷，同時推出新碟，所以今年製作年度廣東歌串燒嗰陣，真係忙上加忙呀！不過，身為獨立音樂人嘅SENZA，慶幸去年得到好多歌手邀約合作，包括Jeffrey、Jer同Finally等，令A Cappella呢種音樂類型可以更加普及，仲分享咗同幾位合作嘅趣事添！只要有夢想，凡事可成真，由後樓梯唱到麥花臣舞台，今次仲做埋主辦搞演唱會，祝願SENZA嘅非一般演唱會大成功啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK