婁峻碩@五堅情實現夢想帶家人海外巡迴️成就解鎖與港片偶像鄭伊健合作…
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Viu1HK報導：婁峻碩@五堅情實現夢想帶家人海外巡迴️成就解鎖與港片偶像鄭伊健合作
台灣人氣歌手SHOU婁峻碩講到今次嚟香港開個人演唱會，SHOU都話勁興奮又開心，除咗因為事隔差唔多3年再開騷，呢個騷仲係佢嘅首站海外場！至於點解會揀香港？原來個答案早就隱藏喺SHOU嘅其中一首歌入面，就連SHOU本人察覺嗰吓都覺得超扯的！
高三開始視音樂為終身職業嘅SHOU，出年就係出道10年嘅大日子，佢都話冇諗過會行到咁遠，同埋估唔到會有今日嘅成就，仲可以帶埋屋企人去海外巡演，同港產片偶像鄭伊健合作。想知道SHOU覺得最難忘、最感動、最想多謝？手刀速度click入去睇片啦！
SHOU妝髮 Make up＆Hair | 許育珊 Mii
IG: mimii33333
SHOU造型 Stylist | 王禎旎 Aura Wang
IG: aura_wang
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]