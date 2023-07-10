「馬鞍山巨龍」之育成 Stanley狂儲「武器️」圓演員夢 剖白MIRR…
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Viu1HK報導：「馬鞍山巨龍」之育成 Stanley狂儲「武器️」圓演員夢 剖白MIRROR男團的真正概念
Stanley邱士縉aka馬鞍山巨龍型英帥就大家有眼睇，Stanley親自剖白「巨龍」育成之路，笑認那些年係校草級人馬，又自嘲當時已經係人生中最紅、最光輝嘅時刻，笑Cry呀！
雖然巨龍已經好Top，但哥哥嘅成績同運動能力更強，難免會有比較，尤其係Stanley選擇做Dancer後，媽咪一度擔心佢嘅生計，好彩遇到花姐同耀老師叫佢參加《全民造星》，令佢有機會入行追演員夢！
演員之路從來唔易行，尤其係以偶像團體出道，更加容易模糊焦點，當面對負評時，真係需要好多心力，好彩有偶像張繼聰教路，慢慢學習調適。
立志做個好演員嘅Stanley，除咗狂睇電影同專訪取經外，仲有上堂學戲，甚至會主動爭取機會，如果遇到《鯨》一般嘅好劇本，連8嚿腹肌都可以放棄，增肥Why Not！加油呀！Stanley！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]