鄧麗欣拍親熱戲️靠導演靚酒壯膽馬志威腳傷未癒喜獲兩女人照顧…
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Viu1HK報導：鄧麗欣拍親熱戲️靠導演靚酒壯膽馬志威腳傷未癒喜獲兩女人照顧
Stephy鄧麗欣噚晚著大露背，孖住腳傷未癒要戙拐杖嘅Edward馬志威出席主演電影《12日》慈善首映禮，同場仲有陳湛文、袁富華同經理人黃美芬。啱啱去完歐遊兩星期嘅Stephy叉完電仲fit咗，靚到呢！唔通喺外地有艷遇？佢直認喎！而斷腳嘅Edward最近就勞煩媽咪幫佢煮一日三餐，咁女友有冇協助洗腳先？你估佢答咩！
再講套戲已拍3年，因疫情影響而家先上映，兩位主角都好感觸，Stephy話記得一開工就要拍親熱戲，惟有飲酒壯膽。再嚟就係俾Edward兜巴車埋佢，Stephy直認「心痛塊面」。而啱啱轉投新公司Cool Style嘅Stephy，就話想同ANSONBEAN合作，想知更多click入嚟睇片啦！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]