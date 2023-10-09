謝安琪犧牲靚樣演活火爆單親媽媽 泰迪羅賓罕談對音樂的內心恐懼
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Viu1HK報導：溫情音樂電影《4拍4家族》即將上映，「兩父女」Teddy Robin泰迪羅賓、Kay謝安琪率先同大家預告新戲吸睛位，睇完專訪再入戲院睇戲咁就最perfect啦！身兼監製嘅Teddy先大談搵Kay擔正女一嘅「內幕」，點解rock到核爆又勁火爆嘅女主角「Cat」會係非文青女神Kay演出莫屬？Teddy又爆開拍前爭啲搵唔到投資方，直言喺香港拍音樂電影係極級冒險！
Kay就沾沾話能夠參演感到非常自豪，指新戲入面嘅角色9成9都係音樂人，無論演起上嚟、睇番都勁有親切感，感動爆喊嘅位甚至係數都數唔晒！今次同跨多代嘅音樂人合作，Teddy激罕剖白一直埋藏內心嘅恐懼，自爆早喺30年前就覺得唱歌方面跌晒watt，唱唔番令自己滿意嘅水準之餘，又驚覺與時代、風格脫節⋯
《4拍4家族》除咗音樂部分令觀眾動容外，親情位亦相信會引起唔少共鳴位，當中Kay飾演單親媽媽有咩挑戰？佢對「囝囝」陳諾霆有極高度稱讚，形容為貨真價實嘅世界級鼓神！另外，造型上又點幫到Kay演活角色？Kay篤爆某「大男人」着到好行咁去睇試影，最後被觸動爆喊，究竟係邊個？去片！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK