謝安琪犧牲靚樣演活火爆單親媽媽 泰迪羅賓罕談對音樂的內心恐懼

Viu1HK報導：溫情音樂電影《4拍4家族》即將上映，「兩父女」Teddy Robin泰迪羅賓、Kay謝安琪率先同大家預告新戲吸睛位，睇完專訪再入戲院睇戲咁就最perfect啦！身兼監製嘅Teddy先大談搵Kay擔正女一嘅「內幕」，點解rock到核爆又勁火爆嘅女主角「Cat」會係非文青女神Kay演出莫屬？Teddy又爆開拍前爭啲搵唔到投資方，直言喺香港拍音樂電影係極級冒險！