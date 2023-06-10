Tiger願為MIRROR瞓身拍MV大讚Jeremy狂爆粗有驚喜Lokman驚…
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Viu1HK報導：Tiger願為MIRROR瞓身拍MV大讚Jeremy狂爆粗有驚喜Lokman驚拍打交戲因拳頭太重？
MIRROR成員Tiger邱傲然最近為《第十七屆鮮浪潮國際短片節》拍攝開幕短片《是日精選》。影片集合飛車打鬥場面，對導演初哥嚟講係難度極高。Tiger話「拍完之後睇片再抽身諗，就會覺得有啲貪心，可能少啲、精啲可能會再好啲，但冇辦法，第一次就好興奮，想將鍾意嘅嘢擺晒落去。」看完成品後，Tiger十分滿意「成個製作過程我都好開心同享受，因為團隊中個個都好有火，成班前輩唔係返工，真係想做好件事，成個過程可以回憶一輩子。」
經過今次實戰，Tiger拍上癮，好期待能有下一次拍攝機會，佢仲透露已經籌備緊下個Project添！咁喺執導下一個影片作品之前，有冇諗過幫MIRROR兄弟拍MV？Tiger就講笑話要等兄弟搵佢先得，唔係自己話拍就拍，但如果大家邀請，佢亦會瞓身做！
另外，身為《是日精選》男主角嘅Lokman，全程見證Tiger初嚐執導滋味，佢大讚好兄弟有想法，又願意同其他人討論，人仔細細但可以Lead到現場所有人，至於經過演出後，Lokman都發現自己有個死穴！到底係咩？另外Tiger又大讚 Jeremy邊方面嘅破格演出？即刻睇啦！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]