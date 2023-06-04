現場實況揭Tiger被林日曦「唱衰」因由 舞台劇謝幕上台合照大和解
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Viu1HK報導：「腦細」林日曦嘅舞台映畫戲《大離婚日 — 夫》噚晚舉行第12場演出，鄧麗欣、何韻詩、周國賢以及MIRROR成員Tiger邱傲然都有捧場，其實Tiger之前已經欣賞過田蕊妮演出《大離婚日 —妻》嘅獨腳喜劇，其後得知「腦細」要喺《夫》入面唱衰自己，Tiger接受訪問都話要等睇！
而呢晚謝幕嗰陣，林日曦亦還原「Tiger事件」嘅來龍去脈，解釋點解會將Tiger寫入劇本，仲好多謝Tiger唔鍾意俾佢唱衰！但下一秒又抵死補多句：「咁佢都冇得介意啦，因為記者問到，佢哋身為偶像，係只能夠答唔介意㗎咋。」
林日曦咁「搶火」，監製為免出事，喺入場前已經邀請Tiger上台合照，以示和好，Tiger當然一口答應啦，上台嗰陣大方咁同「林日曦紙板」以及佢本人視像隔空合照，反而林日曦繼續挑釁話：「我唔係驚你啲小虎隊呀，講明先！」不過最後都戴返個頭盔，搞笑話：「雖然我唔驚，但都叫你啲小虎隊冷靜啲！」仲寄語佢：「希望你第時攞到最受歡迎男歌手時，記得飲水思源，多謝返我，約定你！」
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]