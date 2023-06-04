現場實況揭Tiger被林日曦「唱衰」因由 舞台劇謝幕上台合照大和解

Viu1HK報導：「腦細」林日曦嘅舞台映畫戲《大離婚日 — 夫》噚晚舉行第12場演出，鄧麗欣、何韻詩、周國賢以及MIRROR成員Tiger邱傲然都有捧場，其實Tiger之前已經欣賞過田蕊妮演出《大離婚日 —妻》嘅獨腳喜劇，其後得知「腦細」要喺《夫》入面唱衰自己，Tiger接受訪問都話要等睇！