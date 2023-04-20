Tiger榮升「虎導」為鮮浪潮開幕短片執導 爆副導AK拍攝小習慣️讚…
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Viu1HK報導：Tiger榮升「虎導」為鮮浪潮開幕短片執導 爆副導AK拍攝小習慣️讚Lokman演技擔當 Jeremy有反差萌皮皮係NG王
榮升做「虎導」嘅[email protected]，為「第十七屆鮮浪潮國際短片節」拍攝開幕短片《是日精選》，今日個記招，Tiger講笑話「虎導」呢個title太沉重，都有啲唔慣！佢又指AK係擔任短片嘅副導，仲大爆好兄弟一個嗌action嘅小習慣添！
Tiger笑言今次搵兄弟演出可以減低緊張感，又大讚Lokman係演技擔當，為撐隊長新戲《命案》上映，全程鸚鵡mode不停宣傳新戲，超可愛！Tiger亦點名大讚另一位兄弟，兼爆邊個NG最多、又最想同邊位兄弟合作？而同場仲有活動主席杜琪峯同ViuTV總經理鍾廣德等，杜sir喺台上表示年青一代嘅電影人有想像唔到嘅活力，又隔空話「你哋嘅老闆係觀眾，唔係投資畀你嗰個，所以你哋拍戲要對得住你哋嘅觀眾！」想睇更多就快啲click入片啦！記得支持《是日精選》、《命案》！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]