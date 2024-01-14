Tiger化身「虎導」為演唱會拍彩蛋統領MIRROR隊友Chok爆演出兄…
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Viu1HK報導：MIRROR香港站演唱會將會喺聽日（15日）起舉行一連16場嘅演出。12子密密綵排，而原來演唱會入面嘅彩蛋，係由邱傲然Tiger執導！
今次係Tiger繼團歌《破鏡》MV同鮮浪潮短片《是日精選》後，再次手執導演筒，Tiger話「演唱會監製細榮好好，知道我喜歡拍嘢，好冒險將拍攝任務交託咗俾我，我都希望成品唔會令佢失望、冇令咁多位兄弟失望，但So Far我都有信心嘅。有機會想做多啲拍攝工作，幕前幕後做多啲學多啲。」
望住Tiger做導演，Alton就用咗「爽手」嚟形容今次拍攝。姜濤就大讚Tiger靚仔又有魅力。Alton爆姜濤指Tiger呢一面可以吸引好多女仔，姜笑言連自己都被吸引「頭先都俾佢吸引咗，覺得，嘩！佢好Focus，認真嘅男人好有魅力。」Anson Lo亦窺探出Tiger做導演時嘅另一面，他說「虎導好少大笑，通常都係做嘢Mode，板起一個好Cool好有氣場嘅導演感覺。」
目前短片後製緊，Tiger表示「暫時睇落都幾滿意，係我想像中想拍嘅畫面，相信嚟緊加埋徐浩幫我哋做埋音樂，得到佢嘅加成，都幾期待條片可以快啲同大家見面。好多謝監製同咁多位兄弟信任，俾我拍到呢條片。」想知彩蛋係乜，12子又有咩感受，各位MIRO記得睇片！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK