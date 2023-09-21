現場實況周永恆襲警罪成即時入獄兩星期裁判官指吐口水乃屬 警權挑釁感…
現年39歲藝人周永恆於今年4月涉嫌出言恐嚇太太陳薇，被捕後在警署拒絕配合警員採集指紋，又涉向警員吐口水，被控「抗拒執行職責的警務人員」及「襲擊執行職責的警務人員」兩罪。周永恆事後認罪，案件押後至今日屯門裁判法院判刑，他於開庭半小時前應傳媒要求，由律師陪同下步出法庭影相，一身全黑打扮的周永恆初時神情緊張，至後期才面露微笑，向傳媒表示「辛苦晒大家！」又指對判刑結果抱平常心。周永恆遂跟隨律師到庭外會議室，見太太陳薇及牧師已在等候。
周永恆上庭時全程閉眼垂下頭、眉頭深鎖、緊握雙手又不時抽搐。庭上先播出第二控罪、約1分鐘的閉路電視畫面，見周永恆坐着輪椅，途經兩名警員時吐口水。代表律師再三重申周永恆非有意圖向警員吐口水，亦沒有使用武力，承認當時仍是一時衝動、罔顧後果。
代表律師續讀出4封求情信，包括周永恆、太太陳薇、媽媽及牧師，求情信內容包括指周永恆會正視濫藥問題，承諾會接受戒毒治療，希望重新生活；近年受情緒病困擾，有焦慮症、驚恐症。裁判官聽取求情陳述後宣布休庭5分鐘，以考慮判刑。
最後裁判官就第一項控罪「抗拒執行職責的警務人員」表示，周永恆激烈拒絕套取指模行為作驚恐症解釋，罰款2千元，從擔保中扣除；第二項控罪「襲擊執行職責的警務人員」，裁判官直言周永恆吐口水行為屬警權挑釁，兩項控罪事發時間相距2小時，相信周永恆有足夠時間冷靜，並接納感化官意見，不適合判以感化、社會服務令，故判周永恆監禁兩星期。
周永恆聽取判決後即回頭望向坐旁聽席上的太太，點頭微笑又派心心，再由庭警帶走。太太事後受訪指沒有上訴的打算，因判刑前已有心理準備，基於香港政治環境方面亦不便多講，又有叫周永恆少說話為妙，並謂自己非公眾人物加上社恐症，往後都不會再作回應，然後獨自離開法院。
案件編號TMCC866/2023
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