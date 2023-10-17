現場實況林家謙澳門騷補場玩萬人Dem Beat 參觀塵大師分館變大細路 …
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Viu1HK報導：現場實況林家謙澳門騷補場玩萬人Dem Beat 參觀塵大師分館變大細路 挑戰做引體上升現場實況
林家謙月頭喺澳門連開3場演唱會，但尾場因颱風「小犬」而延期至前日（15日）補場。家謙為補償fans，特送一個時下年青人流行愛玩嘅復刻玩意，就係Dem Beat啦，加埋自創舞步，so kawaii呢！家謙仲勁貼心show埋份詞喺大銀幕，嚟咗次萬人Dem Beat，超震撼呀！
適逢Eason陳奕迅同期喺澳門開騷，家謙趁空檔時間去咗塵大師澳門分館參觀，一入到去就成個大細路咁款周圍玩，唔好睇才子官仔骨骨，以為佢平時好少做運動，點知佢玩單槓超勁，連做幾下引體上升都可以過下巴位！之後佢仲喺大館抽到支「大吉」靚簽添！
去到留言板位置，家謙發現有fans讚佢同Eason合作嗰首歌《致明日的舞》好聽，即刻畫咗個愛的記號送畀fans！最後佢仲有同「塵大師」影合照，忍唔住開mean mode笑個公仔同Eason真人一樣重，真係畀林伯笑死！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK