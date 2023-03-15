Viu1HK報導：MC張天賦、Kayan9896（吳家忻）、容祖兒、王丹妮、廖子妤、劉雅瑟、林愷玲、加拿大超模Coco Rocha等噚晚喺中環出席時裝活動。祖兒一口氣回應喺美國嘅失竊事件同埋早前喺巴黎時裝騷疑似被「鹹豬手」一事，佢話對方係名攝影師Leslie Kee：「好好朋友㗎，冇危險喎，我哋好高警覺性㗎，撈咗咁多年。」提到網民話佢容光煥發，唔知是咪有新戀情？祖兒都話好恨有艷遇，仲好welcome大家嚟追求佢，不過佢都知自己氣場大，搞到男仔都唔夠膽埋身！