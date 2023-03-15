MIRROR演️12怪盗專偷女人心？姜濤將赴日工作非合體登神
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Viu1HK報導：MIRROR今日去Filmart出席《Viu x MakerVille發佈會》，預告會齊人拍攝新戲《12怪盜》，到底12位靚仔係咪飾演偷心賊？新片有冇女主角？有冇騷肌戲？只要收睇足本訪問，就可以一次過滿足晒大家嘅願望喇！
講到Anson Lo同Edan去東京拍袁劍偉新片，有份特別演出嘅姜濤就預告即將去日本，但並唔係合體拍戲，到底係咩呢？都係嗰句，睇訪問啦！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]
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