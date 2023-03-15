Viu1HK報導：MIRROR今日去Filmart出席《Viu x MakerVille發佈會》，預告會齊人拍攝新戲《12怪盜》，到底12位靚仔係咪飾演偷心賊？新片有冇女主角？有冇騷肌戲？只要收睇足本訪問，就可以一次過滿足晒大家嘅願望喇！