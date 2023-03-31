Viu1HK報導：台灣型男Patrick施柏宇噚晚同Gigi梁詠琪出席品牌活動，第一次同女神見面，佢怕醜到「紅都面晒」，又笑言如果可以同GiGi合作的話，扮樹都冇問題，真愛無誤！Patrick又話好葡萄許光漢上次喺《亞洲電影大獎》成功同梁朝偉合照，如果自己他日成功集郵，一定會錶起張相掛喺屋企。至於被拍得同女伴打邊爐，傳出姊弟戀，佢就尷尬話係一班朋友聚會，有好消息再同大家分享啦！