梁詠琪回應MV涉抄襲事件施柏宇澄清姊弟戀緋聞️
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Viu1HK報導：台灣型男Patrick施柏宇噚晚同Gigi梁詠琪出席品牌活動，第一次同女神見面，佢怕醜到「紅都面晒」，又笑言如果可以同GiGi合作的話，扮樹都冇問題，真愛無誤！Patrick又話好葡萄許光漢上次喺《亞洲電影大獎》成功同梁朝偉合照，如果自己他日成功集郵，一定會錶起張相掛喺屋企。至於被拍得同女伴打邊爐，傳出姊弟戀，佢就尷尬話係一班朋友聚會，有好消息再同大家分享啦！
至於GGi都大讚Patrick又高又靚仔，睇到心心眼，見完面要返屋企煲返《想見你》呀！講到新歌MV因為涉嫌抄襲而下架，佢就話交返畀袁劍偉導演回應喇，亦知道兩個團隊正在溝通，自己冇因此影響心情。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]