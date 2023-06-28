廖子妤帶男友小野見父母要練演技力推同鄉Ash參加《造星V》⭐
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Viu1HK報導：Fish廖子妤今日同傢俬品牌老闆娘翁嘉穗齊齊拍廣告，老闆鄔友正仲專誠嚟撐場添！翁嘉穗大讚Fish喺《毒舌大狀》演活霸氣鍾太一角，所以邀約合作；Fish就反讚老闆娘淡定有氣質，仲自認宅女，可以攤梳化攤足一日，相當識做！
講到早排帶男友小野見家長，Fish坦言兩個都好緊張，事前仲有排戲添，點知畀爸爸嘅反高潮反應嚇窒，演唔出最佳狀態，認真搞笑！
再講《全民造星V》有唔少馬來西亞參賽者，Fish就直認係同鄉Ash嘅提名人，當年Ash做男團時已經有留意佢，自己入行後都有接受過Ash訪問，大讚佢口才好，對佢好有信心！有Fish嘅加持，睇嚟Ash戰鬥力超強喎！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]