現場實況欣宜與Do姐玩閃銳大問答 求追蹤IG不果時機未成熟！│Bel…
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Viu1HK報導：現場實況欣宜與Do姐玩閃銳大問答 求追蹤IG不果時機未成熟！│Believe Us 鄭欣宜演唱會2023
首場紅館騷《Believe Us 鄭欣宜演唱會2023》噚晚順利舉行，圈中人緣甚廣嘅Joyce獲不少前輩、好友送贈花籃，包括爸爸鄭少秋、張學友、劉德華、古巨基、陳慧琳、草蜢、容祖兒、謝霆鋒、張敬軒、林嘉欣、Gin Lee、七師傅等，而「老公」Anson Lo更打孖送咗兩個花籃，好事成雙！
Joyce話今次開騷係不惜工本，就連請嘉賓都重磅過人，Do姐一出場即引發音波海嘯，睇嚟每位joystick都嗌破喉嚨！通常演唱會嘉賓都會唱歌，Do姐笑嘲自己「唱得我自然會唱！」就提議嚟一場尖銳大問答，Joyce多次大膽進攻超有guts，例如笑問Do姐如果Jackson Wang、姜濤跌落水救邊個？Do姐亦唔係省油嘅燈，笑答「依家多咗個任時完！」Joyce即順問Do姐點解IG唔follow佢？Do姐直答「時機未成熟！」最後再反客為主追問Joyce有冇拍拖？呢場超過10分鐘嘅大問答，花生指數有5粒星！
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