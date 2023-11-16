Gao Candy即席Check電話幫Marf拉票KC封希晉做「尷尬哥」陪Win…
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Viu1HK報導：Gao Candy即席Check電話幫Marf拉票KC封希晉做「尷尬哥」陪Win Win日內入院做肺部手術
KGao、Candy@COLLAR、KC同希晉今日出席時裝活動，KC同希晉分享喺沖繩拍攝節目嘅趣事，除咗見到「牛乸咁大隻」嘅海龜外，仲預告有重量級嘉賓，KC又封希晉做「尷尬哥」；希晉又爆亨仔喪食肥咗！
KC亦解釋返女友Win Win嘅病情，話佢因為肺部血管畸型，日內就要做手術，但希望可以趕得切為許廷鏗聖誕騷做嘉賓。
至於Gao就自認拍《冰上火花》唔夠「阿豆」打，對方快到要用航拍機先追得切，又話鍾意同AK喺溜冰場邊滑邊傾一幕；Candy都有追劇，希望有機會同COLLAR一齊拍籃球劇。Gao同Candy仲即席幫入圍「叱咤我最喜愛的女歌手」嘅Marf拉票，笑Cry呀！想update 4位型男索女嘅近況，記得loop爆喇！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK