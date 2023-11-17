尹光晉級我最喜愛10強多謝連登仔 謙稱唔夠6位入圍「Mi La」撼 林明…
廣告
Viu1HK報導：尹光晉級我最喜愛10強多謝連登仔 謙稱唔夠6位入圍「Mi La」撼 林明禎預告明年出歌做樂壇女新人
「光B」尹光加「禎B」林明禎組成限定組合出活動，仲齊齊jam《你阿媽大減價》超high！禎B搞笑話唔啱key好難唱，希望遲啲有首合唱歌，仲即場諗埋歌名添！
光B成功晉級叱咤我最喜愛男歌手最後10強，佢勁興奮話多謝fans、連登仔支持、力推，甚至預先講埋得獎感言，會唔會太可愛？雖然光B話希望攞獎，但謙稱唔敢同同樣入圍嘅6位「Mi La」成員撼！
而佢同保錡、鍾慧冰、媚姨合唱新歌《Hi Auntie》亦引起熱話，光B趁機向保錡「追數」，事關保錡本應答應做紅館騷，但最後「放飛機」！另外，禎B亦預告明年出歌殺入樂壇做女新人，學古天樂噚日話齋「百花齊放好呀！」依家即刻睇！
訂閱 Viu1HK YouTube Channel: https://bit.ly/3lYFNLW
觀看更多精彩內容：https://www.viu.com
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK