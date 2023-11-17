肥仔@ERROR因減肥靈感到作新歌MV打爆胡子彤幫兄弟Poki報仇？…
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Viu1HK報導：肥仔@ERROR因減肥靈感到作新歌MV打爆胡子彤幫兄弟Poki報仇？
ERROR隊長Fatboy梁業最近努力減肥，而喺過程中更靈感到創作新歌《Jap Jap》，真係有才華㗎啫！「減肥真係好辛苦，因為冇得食好嘢，但其實都係為咗可以食更加多好嘢而做運動，見到有人會打拳減肥，就聯想到食嘢嘅『Jap Jap』聲，同出拳嘅『Jap Jap』聲而構思咗呢首歌。」
至於新歌MV，更特別邀請新大馬女神Miko黃潔琪、童童@小薯茄、胡子彤演出。由於《Jap Jap》嘅誕生其中一個靈感來源係打拳，所以Fatboy亦化身拳手，喺MV中大戰胡子彤，而Miko就擔任教練，童童就係佢師父。Fatboy透露「為咗增加MV嘅玩味、趣味，除咗同胡子彤認真打嘅場面外，亦有啲看似無聊嘅動畫式對打。其實胡子彤之前喺《黑貓》MV入面K.O咗Poki，我今次喺MV K.O返子彤，算係幫Poki報咗仇，但呢個只係我拍完MV之後先至諗到嘅說法。至於Miko、童童嘅加入，就令畫面唔會得全男班咁悶。」
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK