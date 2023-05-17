️謝安琪獲老公張繼聰免費教戲 關智斌被封️「親熱擔當」 賈…
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Viu1HK報導：️謝安琪獲老公張繼聰免費教戲 關智斌被封️「親熱擔當」 賈曉晨拍床戲惹婚變搵葉璇求救
ViuTV新劇《法與情》今日進行開鏡拜神儀式，一眾演員Kay謝安琪、Kenny關智斌、芯駖@COLLAR、余安安、DaDa陳靜、葉璇、JJ賈曉晨等晒冷現身。飾演大狀嘅Kay以一身律師look出場，佢指依家有向老公張繼聰拜師進修演技，冧話老公好有型，更愛對方！同期出道嘅Kay、Kenny，今次終於可以喺戲劇上交手，前者笑話每日都期待Kenny快啲拍親熱戲，直指對方係親熱擔當！Kenny則再三重申係劇情需要，但都真係豁出去演！
而芯駖又抵死笑話由細聽Kenny啲歌大，啱啱仲喺後台一齊cover咗一小節COLLAR嘅舞步，留待劇集收視好就以彩蛋發放！另外，問到So Ching離隊後情況？芯駖指對方安好，知道So Ching稍後開班教跳舞，佢話自己都想報名。
至於久未露面嘅葉璇就同JJ飾演情敵，互爭「BB」Kenny！JJ更預告會同「BB」有床戲，自爆有同老公備案，但老公睇嚟唔多開心，話差唔多離婚？應該講吓笑啫！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]