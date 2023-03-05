JW王灝兒全力撐破產男友 不忿被指釣金龜：從來冇問過任何人攞錢！
JW王灝兒唱而優則演
JW王灝兒雖然是歌手出身，不過兩年前開始為無綫拍劇多條出路，身兼歌手、演員兩職的她，於今年情人節期間推出2023年頭炮歌曲《陪你》，被指是為了支持破產的男友葉韋彤（Tarzan），JW接受商台《星光背後》訪問，對於外界指她與富二代男友拍拖是拜金、釣金龜，一一作出回應。
被標籤「拜金」大喊唔公平
由公開戀情至今，因為男友Tarzan的家庭背景，JW一直被標籤「拜金」及「一心釣金龜」，對於這個指控，JW非常不忿：「unfair（不公平）！」，「係呀！好煩呀！我從來認為falling in love with someone rich，唔等於釣金龜！有乜嘢釣啫？對女仔嚟講幾unfair！我拍拖唔會諗太多，但公開後有唔少呢啲字眼係對我unfair。」
JW強調：從來、從來靠自己
JW愈講愈激動，坦言從來都是靠自己：「大學畢業以嚟，我一直勤力工作，我從來、從來！冇問過任何人攞錢，亦冇問過屋企人攞錢，從來靠自己！但外間一直有標籤，忘記我嘅努力，譬如我同邊個一齊，過去幾年就唔使做，依家就需要出返嚟做嘢，呢啲完全係錯！我一直都有工作，疫情期間我仲拍劇，真係好unfair。依家我唔會上網睇留言，因為佢哋根本唔了解我，亦唔需要同所有人解釋，我相信繼續勤力工作，終會有人睇到我嘅努力！」
男友性格最吸引 希望一直行落去
JW表示自己拍拖經驗不多，五隻手數得晒，而男友Tarzan最先吸引她是性格，JW說：「主要係性格，佢又識好多嘢，可以教我好多！我哋鍾意嘅嘢好相近，如愛聽hip hop音樂，又鍾意食嘢，又有好多共同朋友及興趣，所以令到我哋一齊行落去。」對於在男友的人生低潮時不離不棄，新歌《陪你》被指是唱出自己心聲，JW不諱言：「點樣都要有love support！陪住佢已經係最好！有時唔需要講太多，仲有我希望可以保護到佢，唔想因為我係公眾人物，而令到佢或者佢家人經常見報，所以盡量少啲講，盡量protect佢。」JW再次公開力撐男友，她更透露男友是《陪你》的第一個聽眾，聽完仲話好鍾意首歌，覺得好sweet！JW更認定男友是Mr. Right：「同一個人喺埋一齊，就會朝住呢方向行落去。」
網民繼續潑冷水
對於JW對破產男友的不離不棄，甚至反擊外間對她的誤解，網民依舊唔睇好呢段關係，有人改了JW的《矛盾一生》歌詞「矛盾只因深愛著…你身家」，亦有不少網民繼續留言潑冷水。「不離不棄唔係睇兩個月嘅，睇多兩年先」、「男友破咗產依家梗係靠自己啦」等等。
JW男友今年2月正式破產
卓悅創辦人葉俊亨及其妻和兒子葉韋彤(JW王灝兒男友)，去年因欠款逾2,000萬未還，遭入稟申請破產，今年2月初正式被頒令破產。消息傳出後，JW豪門夢碎，大家最關注的就是JW男友破產後的生活，住慣九肚山獨立屋，擁多架過百萬名車的葉韋彤，究竟可唔可以維持本來的奢華生活，住獨立屋、揸靚車、富貴外遊呢？看來要辛苦講心唔講金的JW。