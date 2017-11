Test IG embed on OS

Flyknit Trainer 都有減價丫 ~ 只係$ 850😍😍😍數量有限, 暫時今晚完丫🙇🙇 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 一天優惠預訂 ~ 男裝 Nike Flyknit Trainer ~ # 色 : 灰 / 粉藍 # 碼 : eu 36.5 ~ 45 # 價錢 : $ 850 ~ # 即上 www.fbablehk.com 落單~

A post shared by FBable▶️Sneaker & Trends® 設有門市 (@fbable) on Nov 21, 2017 at 11:24pm PST