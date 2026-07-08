埃及球星怒轟世界盃造假！領先兩球被反勝賽後直指：球證極度不公
廣告
2026世界盃十六強賽事爆出驚人爭議！埃及前鋒施高（Mostafa Zico）在球隊以2:3不敵阿根廷出局後，公開指控賽事「造假」，質疑球證執法偏袒，事件震驚球壇。
領先兩球慘遭逆轉
埃及在比賽中一度取得夢幻開局，憑藉耶沙·伊巴謙（Yasser Ibrahim）及施高的入球，加上門將舒比亞（Mostafa Shobeir）撲出美斯（Lionel Messi）的十二碼，曾以2:0領先衛冕冠軍阿根廷。然而戰局在最後11分鐘急轉直下，羅美路（Cristian Romero）先追一球，美斯隨後扳平，補時階段安素·費南迪斯（Enzo Fernandez）頭槌絕殺，令埃及飲恨出局。
施高怒斥賽事造假
賽後施高情緒激動，直指球證法蘭索瓦·勒泰西耶（Francois Letexier）執法極度不公。他認為球隊在比賽早段已受到針對，並公開表示：「這場比賽明顯被操控了，這場賽事根本就是造假。」他更提到自己下半場被VAR判決無效的入球，認為是球證刻意打壓。
主帥力撐球員：受到不公平對待
埃及主教練賀森·哈辛（Hossam Hassan）亦對賽果表示強烈不滿，暗示有「場內外因素」影響比賽，目的是為了保送美斯及阿根廷晉級。他指出沙拿（Mohamed Salah）在禁區內疑似被麥亞里士打（Alexis Mac Allister）侵犯卻未獲判罰，認為球隊受到極大不公。哈辛賽後更揚言，對賽事組織感到失望，將不會再觀看餘下賽事。
資料或影片來源：原文刊於新假期