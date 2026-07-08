挪威隊出戰英格蘭前夕爆發「感冒潮」！艾寧夏蘭特（Erling Haaland）能否順利領軍？
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2026世界盃8強賽將於香港時間7月12日凌晨5時上演，由「維京軍團」挪威硬撼「三獅軍團」英格蘭。然而，挪威隊內近日卻傳出大規模感冒症狀，多名球員及工作人員出現咳嗽與喉嚨不適，令這場大戰增添變數。
挪威隊內爆發「感冒潮」
挪威主帥史托利·蘇巴根（Ståle Solbakken）證實，隊內有多人出現咳嗽及喉嚨沙啞等症狀。前鋒祖根·史特蘭·拿臣（Jørgen Strand Larsen）曾因發燒缺席小組賽首戰，後衛馬古斯·賀姆格倫·柏達臣（Marcus Holmgren Pedersen）亦因病毒感染，缺席了16強擊敗巴西的賽事。
主帥歸咎空調與長途飛行
對於隊內頻頻有人病倒，史托利·蘇巴根（Ståle Solbakken）直言，頻繁的長途飛行、更衣室環境以及酒店空調，可能是導致球員身體不適的主因。他無奈表示，代表團人數超過50人，在這種高壓環境下，若無人染病反而才奇怪。
8強大戰英格蘭存隱憂
目前挪威王牌艾寧夏蘭特（Erling Haaland）已攻入7球，狀態火熱；英格蘭則由哈利·簡尼（Harry Kane）領軍。雖然史托利·蘇巴根（Ståle Solbakken）強調球員狀況正在好轉，但面對強敵英格蘭，挪威能否以完整陣容出戰，仍是球迷關注焦點。
資料或影片來源：原文刊於新假期