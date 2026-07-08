杜曹轟球證執法「不可靠」！世界盃執法爭議不斷究竟係球證水平問題定係領隊輸波搵藉口？你點睇？

世界盃賽事進入白熱化，場上執法爭議亦隨之升溫。英格蘭對墨西哥一戰後，杜曹 (Thomas Tuchel) 公開炮轟球證執法「不可靠、反覆無常」，直指水平未達標。呢番言論隨即引起軒然大波，究竟係球證真係執法不公，定係領隊輸波後嘅心理戰？