杜曹轟球證執法「不可靠」！世界盃執法爭議不斷究竟係球證水平問題定係領隊輸波搵藉口？你點睇？
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世界盃賽事進入白熱化，場上執法爭議亦隨之升溫。英格蘭對墨西哥一戰後，杜曹 (Thomas Tuchel) 公開炮轟球證執法「不可靠、反覆無常」，直指水平未達標。呢番言論隨即引起軒然大波，究竟係球證真係執法不公，定係領隊輸波後嘅心理戰？
爭議判決背後嘅真相
雖然杜曹言辭激烈，但數據顯示，今屆賽事球證表現其實並非一面倒差。以埃及對阿根廷一戰為例，埃及方面投訴入球被判無效係「不公」，但重播顯示，進攻過程中確實存在拉衫及踩腳犯規，球證判決並無不妥。至於阿根廷嘅入球，雖然有身體接觸，但未達致需要VAR介入嘅程度，球證判決亦屬合理範圍。
球員行為加劇執法難度
執法難度大，球員亦難辭其咎。喺英格蘭對墨西哥一戰中，球員頻頻假裝受傷、對判決表示不滿，甚至圍攻球證，令比賽節奏支離破碎。當VAR介入糾正紅牌判決時，墨西哥後備席更集體衝出抗議，呢種情緒化反應，無疑令球證執法難度倍增。
領隊係咪搵藉口？
杜曹嘅批評，究竟係真心為球賽公平發聲，定係為咗轉移球隊表現不佳嘅視線？當領隊將矛頭指向球證，往往能成功轉移公眾焦點。面對呢場「球證 vs 領隊」嘅口水戰，你認為今屆世界盃嘅執法水平係咪真係咁差？定係大家對球證嘅要求已經變得過於苛刻？
資料或影片來源：原文刊於新假期