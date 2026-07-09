世足金靴獎四強混戰！梅西領跑挑戰魔咒
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2026世界盃進入八強淘汰賽，除了大力神盃的爭奪戰，象徵個人最高榮譽的「金靴獎」之爭同樣進入白熱化。目前四位頂尖射手分差極小，隨時可能出現排名大洗牌。
四大巨頭正面交鋒
目前金靴榜由阿根廷球王梅西 (Lionel Messi) 以8球領跑，法國隊姆巴佩 (Kylian Mbappé) 與挪威隊哈蘭德 (Erling Haaland) 以7球緊隨其後，英格蘭射手凱恩 (Harry Kane) 則以6球位列第四。隨著八強賽開打，這四位球員的表現將直接決定金靴獎誰屬。
難以跨越「金靴魔咒」
歷史數據顯示，自1982年以來，僅有兩位球員能同時奪得金靴獎與世界盃冠軍。強如上屆金靴得主姆巴佩，也只能飲恨亞軍。這項神祕魔咒是否會再次應驗？這成為全球球迷關注的焦點。
規則細節定勝負
根據FIFA規則，若最終進球數相同，將依序比較助攻數及總上場時間（較少者勝）。這意味著每一分鐘的調度、每一次助攻，都可能是決定金靴獎歸屬的關鍵。
接下來的八強賽，英格蘭對挪威、阿根廷對瑞士等關鍵戰役，將是這場金靴之爭的決戰時刻。你認為誰最有機會打破魔咒，同時捧走大力神盃與金靴獎？
資料或影片來源：原文刊於新假期