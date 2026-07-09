世足賽／阿根廷裁判執法法摩大戰惹爭議 德尚：對手是摩洛哥而非裁判
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2026世界盃八強賽即將上演「法摩大戰」，重演上屆四強戲碼。然而，國際足協（FIFA）指派阿根廷籍裁判泰歐（Facundo Tello）執法，令這場焦點戰未開波先惹爭議。
裁判國籍成焦點
由於法國與阿根廷在上屆決賽結下深厚恩怨，今次由阿根廷裁判執法法國隊的比賽，隨即引起外界對公平性的質疑。不過，法國主帥迪甘斯（Didier Deschamps）在賽前記者會上表現冷靜，強調球隊完全信任賽事官方，並直言：「我們面對的是摩洛哥，而不是裁判。」
迪甘斯幽默反擊
面對外界對裁判國籍的過度解讀，迪甘斯更語帶諷刺地回應。他提到早前法國籍裁判勒泰西耶（Francois Letexier）在埃及對阿根廷一戰中，遭到北非球隊強烈批評，藉此幽默地向泰歐喊話，希望對方能展現出同樣優秀的執法水準。摩洛哥主帥沃阿比（Mohamed Ouahbi）亦表示，這場比賽需要經驗豐富的裁判，對此安排感到放心。
法國隊備戰狀況
除了裁判風波，法國隊亦面臨紀律與傷病挑戰。前鋒奧利斯（Michael Olise）因黃牌問題面臨停賽風險，而中場核心曹亞文尼（Aurelien Tchouameni）已恢復訓練，有望回歸戰陣。至於近日捲入種族歧視言論風波的麥巴比（Kylian Mbappé），迪甘斯則力挺其心態強大，全隊已將焦點集中在爭奪四強門票。
資料或影片來源：原文刊於新假期