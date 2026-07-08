44年前戰爭影響世界盃決賽？米高·奧利華或被禁執法

英國頂級球證米高·奧利華（Michael Oliver）被視為今屆世界盃決賽執法的熱門人選，但近日有消息指，若阿根廷成功打入決賽，他極大機會被禁止執法。這背後的原因，竟然與一場發生在44年前的戰爭有關。