44年前戰爭影響世界盃決賽？米高·奧利華或被禁執法
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英國頂級球證米高·奧利華（Michael Oliver）被視為今屆世界盃決賽執法的熱門人選，但近日有消息指，若阿根廷成功打入決賽，他極大機會被禁止執法。這背後的原因，竟然與一場發生在44年前的戰爭有關。
歷史包袱影響球場執法？
國際足協（FIFA）一直強調球證的中立性。除了球證不能執法自己國家的比賽外，若涉及高度敏感的政治歷史背景，FIFA亦會採取避嫌措施。據悉，由於1982年福克蘭群島戰爭（Falklands War）的歷史遺留問題，英國球證若執法阿根廷的比賽，被視為極具爭議。
歷史重演：安東尼·泰萊前車之鑑
這並非首次有英格蘭球證因政治敏感度而錯失決賽執法權。早在2022年世界盃，另一位英格蘭球證安東尼·泰萊（Anthony Taylor）亦因同樣原因被排除在決賽執法名單之外。FIFA為了確保比賽不受場外政治因素干擾，對於這類歷史敏感對決向來採取極度謹慎的態度。
爭議聲中世界盃
今屆賽事中，阿根廷球員在更衣室慶祝時曾高唱涉及福克蘭群島的歌曲，再次挑動這段歷史神經。加上近期埃及領隊對阿根廷比賽中的VAR判決提出強烈質疑，指控賽事存在「商業因素」干預，令今屆世界盃的執法公正性備受全球球迷熱議。
你認為FIFA這種「避嫌」做法是必要的專業考量，還是過度反應？歷史政治因素是否應該凌駕於球證的專業能力之上？歡迎留言分享你的看法。
資料或影片來源：原文刊於新假期