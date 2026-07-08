紅牌撤銷卻慘敗：美國隊夢碎巴洛根道歉：我們讓大家失望

美國國家男子足球隊（美國隊）在2026年世界盃十六強賽事中，以1:4慘敗於比利時腳下，結束了今屆主場爭冠的夢想。賽後，前鋒巴洛根（Folarin Balogun）在社交媒體上發文，向廣大球迷致歉，承認球隊表現未如理想，辜負了國民的期望。