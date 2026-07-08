美斯衛冕之路靠運氣？數據揭秘阿根廷晉級之路最輕鬆！
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2026世界盃16強戰況激烈，阿根廷在美斯（Lionel Messi）帶領下，克服兩球落後的劣勢，最終以3:2逆轉擊敗埃及，驚險殺入8強。然而，這場勝利背後，卻引發了關於「賽程難度」的熱烈討論。
數據揭秘：阿根廷晉級之路最輕鬆？
根據外媒《MisterChip》的數據分析，阿根廷在本屆賽事中的對手平均世界排名為38.3，是目前8強球隊中最低的一隊。這意味著，阿根廷在晉級過程中，相對未曾遭遇過世界頂尖強隊的嚴峻考驗。
對手排名引發爭議
回顧阿根廷的晉級之路，先後面對阿爾及利亞（28）、奧地利（24）、約旦（63）、維德角（67）以及埃及（29）。數據顯示，這些對手的世界排名普遍偏低。直到即將到來的8強賽，阿根廷才將迎戰世界排名第19的瑞士，這也是他們本屆賽事中，首度面對世界排名前20的對手。
衛冕之路考驗
隨著賽事進入白熱化階段，阿根廷能否延續逆轉氣勢，證明自己的衛冕實力，還是這條「輕鬆賽程」將成為他們爭冠路上的隱憂？這場關於實力與運氣的辯論，已成為球迷間最熱門的話題。接下來對陣瑞士的比賽，將是阿根廷本屆賽事真正的試金石。
資料或影片來源：原文刊於新假期