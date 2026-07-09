英格蘭世界盃八強大戰在即防線核心列斯占士（Reece James）傷情未明面對「入球機器」夏蘭特（Erling Haaland）三獅軍團陷入嚴峻考驗

英格蘭在世界盃八強賽前夕面臨嚴峻挑戰，不僅要應對挪威前鋒夏蘭特（Erling Haaland）的強大威脅，陣中右閘列斯占士（Reece James）的傷勢更令領隊杜曹（Thomas Tuchel）頭痛不已。