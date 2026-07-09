英格蘭世界盃八強大戰在即防線核心列斯占士（Reece James）傷情未明面對「入球機器」夏蘭特（Erling Haaland）三獅軍團陷入嚴峻考驗
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英格蘭在世界盃八強賽前夕面臨嚴峻挑戰，不僅要應對挪威前鋒夏蘭特（Erling Haaland）的強大威脅，陣中右閘列斯占士（Reece James）的傷勢更令領隊杜曹（Thomas Tuchel）頭痛不已。
防線核心缺席操練
列斯占士自小組賽對陣加納後便未再上陣，週三更缺席了球隊在堪薩斯城的集訓，僅進行個人訓練。與此同時，迪勤懷斯（Declan Rice）與馬克古希（Marc Guehi）亦因負荷管理而未參與合練，雖然預計兩人能趕及週末賽事，但防線的完整性仍存隱憂。
夏蘭特難以阻擋？
面對狀態火熱的夏蘭特，英格蘭球員摩根羅渣士（Morgan Rogers）坦言，要完全封鎖這名曼城前鋒幾乎是不可能的任務。他指出，夏蘭特的能力已達頂尖水平，英格蘭必須依靠全隊防守，切斷對方的供應鏈，才能將威脅減至最低。
邁阿密天氣成變數
除了傷病問題，邁阿密的天氣亦為賽事增添不確定性。氣象預報顯示比賽當日可能出現雷雨，若賽場半徑八英里內出現閃電，比賽將被迫延遲。英格蘭在墨西哥城時已曾因惡劣天氣延誤賽事，若邁阿密再遇雷雨，球員的體能與比賽節奏將再次受到考驗。
資料或影片來源：原文刊於新假期