世足賽／樂極生悲摔斷手 英格蘭老將動完手術仍想上場
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英格蘭隊在世界盃賽場上傳出令人震驚的消息。36歲的老將軒達臣（Jordan Henderson）在擊敗墨西哥的賽後慶祝活動中，因試圖跳過場邊廣告板而不慎摔倒，導致手臂嚴重骨折，隨即被送往醫院接受手術。
樂極生悲慶祝代價
軒達臣在英格蘭以3:2險勝墨西哥的比賽後，情緒高漲地慶祝勝利，卻在跳躍過程中發生意外，最終需由擔架抬離球場。這宗意外令球隊上下感到震驚，而他本人在術後隨即於社交媒體上傳了一張在病床上豎起拇指的照片，並寫下「準備好星期六的大賽」，展現出驚人的鬥志。
帶傷上陣爭議與決心
儘管傷勢嚴重，但根據外媒報導，英格蘭隊並未將軒達臣排除在出賽名單之外。隊友羅傑斯（Morgan Rogers）公開表示，軒達臣是球隊的靈魂人物，其對比賽的信念與精神對球隊至關重要。目前球隊內部正密切討論他帶傷上陣的可行性，這也引發了外界對於「球員安全」與「團隊精神」之間取捨的激烈討論。
下場硬仗即將來臨
英格蘭隊將於香港時間周日清晨5點，在8強賽中迎戰挪威。挪威在上一場比賽中淘汰了奪冠熱門巴西，實力不容小覷。軒達臣能否在短時間內奇蹟復出，或是球隊將如何調整陣容應對這場關鍵戰役，將成為接下來賽事的焦點。
資料或影片來源：原文刊於新假期