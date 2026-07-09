世界盃決賽中場騷陣容曝光！賈斯汀·比伯確認加盟泰勒絲會係神秘嘉賓？
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今屆世界盃決賽唔止係足球盛事，中場表演陣容簡直係「超級碗」級數！FIFA 最新宣佈，加拿大天王賈斯汀·比伯 (Justin Bieber) 將會加入表演名單，令呢場決賽嘅娛樂性瞬間爆燈。
星光熠熠嘅表演陣容
除咗賈斯汀·比伯，今次表演嘉賓名單仲包括樂壇天后麥當娜 (Madonna)、拉丁歌后莎奇拉 (Shakira) 同埋韓國天團 BTS。呢場長達 11 分鐘嘅表演由 Coldplay 主音 Chris Martin 親自策劃，仲有 Afrobeats 新星 Burna Boy 同埋指揮家 Gustavo Dudamel 助陣，陣容絕對係史無前例。
泰勒絲會係神秘嘉賓？
雖然官方名單已經夠晒強勁，但網上關於「神秘嘉賓」嘅討論從未停止。唔少粉絲都將目光投向泰勒絲 (Taylor Swift)，雖然目前未有任何官方消息證實，但呢個傳聞已經成為網上熱話，大家都好期待決賽當日會唔會有驚喜出現。
唔止係演唱會
呢場表演唔止係娛樂，仲肩負住慈善使命，支持 FIFA 全球公民教育基金，目標係籌集 1 億美元幫助全球兒童獲得教育同接觸足球嘅機會。除咗巨星，現場仲會有《芝麻街》角色同埋布偶 (Muppets) 驚喜現身，絕對係老少咸宜嘅視覺盛宴。
資料或影片來源：原文刊於新假期