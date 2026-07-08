阿根廷更衣室高唱挑釁歌！世界盃賽場變政治戰場？
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阿根廷在世界盃十六強戰勝埃及後，更衣室內傳出充滿火藥味的歌聲。球員們高唱改編歌曲，歌詞不僅提及福克蘭群島（阿根廷稱馬爾維納斯群島），更直接挑釁潛在對手英格蘭，令這場世界盃賽事瞬間升溫。
歌詞暗藏政治火藥味
這首名為《Muchachos》的歌曲，在2022年卡塔爾世界盃期間已廣為人知。然而，阿根廷隊在今屆賽事更新了歌詞，內容不僅向傳奇球星馬勒當拿（Diego Maradona）及美斯（Lionel Messi）致敬，更明確提及「馬爾維納斯群島」，並誓言要為當年被奪走的榮耀復仇。這番言論被外界解讀為對英國的直接挑釁，將歷史恩怨帶入綠茵場。
球迷情緒高漲，英格蘭成箭靶
除了球員，阿根廷球迷亦在場外大肆宣揚對英格蘭的不滿。社交媒體上流傳的影片顯示，球迷高唱英格蘭隊「害怕」與阿根廷交手，甚至在布宜諾斯艾利斯街頭高呼「不跳的人就是英格蘭人」。這種將足球對抗上升至民族情緒的行為，在網上引發激烈爭議。
賽場內外，界線何在？
目前英格蘭與阿根廷分別需先通過八強考驗，才有可能在四強碰頭。這場潛在的對決，如今已不僅是足球技術的較量，更演變成一場充滿歷史包袱的心理戰。究竟球員在更衣室的慶祝是否應該保持政治中立，還是這僅僅是足球文化的一部分？
資料或影片來源：原文刊於新假期