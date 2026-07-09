世界盃決賽變演唱會？Justin BieberBTSMadonna 世紀同台！
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2026年世界盃決賽將迎來史上首次中場表演，陣容豪華程度堪比超級碗，勢必成為全球焦點。
史上最強表演陣容
加拿大巨星 Justin Bieber (積斯甸·比伯) 正式確認加入表演名單，將與流行天后 Madonna (麥當娜)、Shakira (莎奇娜) 以及韓國天團 BTS (防彈少年團) 同台獻唱。這場於7月19日在紐約新澤西體育場舉行的決賽，將由 Coldplay (酷玩樂隊) 主音 Chris Martin (基斯·馬田) 擔任策劃，確保這場中場表演成為史上最受矚目的音樂盛事。
音樂與公益結合
這場表演不僅是視覺盛宴，更肩負重要的慈善使命。活動旨在為「FIFA Global Citizen 教育基金」籌集1億美元，以改善全球兒童的教育及足球發展機會。除了上述巨星，表演嘉賓還包括尼日利亞歌手 Burna Boy (伯納男孩) 及 The Muppets (布偶歷險記) 等，打造一場跨世代的文化慶典。
挑戰歷史紀錄
主辦方形容這場表演是自 Live Aid 以來，全球藝人為公益團結規模最大的一次，預計將成為史上觀看人數最多的11分鐘音樂演出。FIFA 主席 Gianni Infantino (詹尼·因凡蒂諾) 強調，教育是當前全球最迫切的議題，希望透過這場盛事，為下一代創造更多機會，並呼籲各國領袖共同支持這項教育基金。
資料或影片來源：原文刊於新假期