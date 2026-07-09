美國女足傳奇卡莉·勞埃德 (Carli Lloyd) 懷孕期間遭網民惡意羞辱一句話霸氣反擊獲數百萬網民力撐
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美國女足傳奇球星卡莉·勞埃德 (Carli Lloyd) 近日因評論美國男足的世界盃表現，竟遭到網民惡意的人身攻擊。這場網絡風波不僅揭示了網絡欺凌的醜陋，更引發了公眾對於尊重女性運動員的廣泛討論。
傳奇球星遭惡意攻擊
作為兩屆世界盃冠軍及兩屆奧運金牌得主，卡莉·勞埃德在退役後轉型為 Fox Sports 的足球評述員。在美國男足於世界盃出局後，她針對球員基斯甸·普列錫 (Christian Pulisic) 關於「休息」的言論提出批評，直言「職業生涯結束後才需要休息」。這番言論隨即引來部分網民的不滿，其中一名匿名網民更針對她的外貌進行羞辱，嘲諷她為「大媽」(big mama)。
懷孕被嘲「大媽」引公憤
事實上，現年 43 歲的卡莉·勞埃德目前正懷有第二胎。面對網民惡意的人身攻擊，她並未選擇沉默，而是直接轉發該言論並反擊：「我看得出你是一位『紳士』。你是否總是這樣不尊重女性？躲在鍵盤後面攻擊別人，會讓你感覺良好嗎？」這番回應迅速在網上瘋傳，獲得超過 380 萬次瀏覽，無數網民紛紛留言力撐這位傳奇球星，譴責該網民的無禮行為。
網絡欺凌何時休？
卡莉·勞埃德過去曾公開分享其艱辛的試管嬰兒 (IVF) 懷孕歷程，這使得網民針對其孕期外貌的攻擊顯得格外惡劣。社交平台 X 隨後更為該網民的言論加上了「社區註釋」，明確指出卡莉·勞埃德正處於懷孕期間。這場風波再次提醒大眾，無論是公眾人物還是普通人，都不應成為網絡欺凌的受害者，尊重應是網絡交流的基本底線。
資料或影片來源：原文刊於新假期