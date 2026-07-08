比利時球衣似睡衣？馬格利特風格引熱議
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2026世界盃賽場上，比利時國家隊嘅客場球衣成為焦點。呢款以淺藍配粉紅嘅設計，靈感源自比利時超現實主義大師馬格利特（René Magritte），喺球場上極為搶眼，但評價卻相當兩極。
向超現實主義致敬
比利時足協與運動品牌合作推出呢款球衣，設計靈感來自馬格利特嘅名作《形象的背叛》（La Trahison des images）。球衣配色呼應畫家常用嘅視覺語言，圓形圖案象徵足球，內側領口更印有「這不是球衣」（Ceci n’est pas un maillot）字樣，向大師致敬。
藝術品定係睡衣？
呢款球衣評價兩極。球員麥尼爾（Thomas Meunier）大讚設計充滿藝術感，認為與眾不同非常重要。然而，英國《觀察家報》卻毫不留情，直指呢款球衣睇落似「兒童睡衣」，喺網上引發唔少球迷討論。
FIFA禁令下隱藏細節
原本設計中包含「這不是煙斗」（Ceci n’est pas une pipe）字樣，但由於國際足協（FIFA）規定禁止展示非官方贊助商嘅第三方標誌或事件，呢行字被禁止出現喺正式球衣外側。最終，球員版球衣將呢句標語藏喺領口內側，而市售球迷版則印喺後領口。
比利時將於香港時間11日凌晨對戰西班牙，爭奪4強席位。
資料或影片來源：原文刊於新假期