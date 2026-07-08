比寧咸係「囂」定係「自信」？英格蘭新一代球王係咪已經超越朗尼？
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2026世界盃戰火正酣，英格蘭中場核心比寧咸（Jude Bellingham）再次成為焦點。前英格蘭國腳獲加（Des Walker）直言，比寧咸已經加入咗朗尼（Wayne Rooney）同加斯居尼（Paul Gascoigne）嘅「大頭」俱樂部，呢種「傲氣」正係佢喺大賽發光發熱嘅關鍵。
傳奇級別「傲氣」
獲加認為，比寧咸同朗尼、加斯居尼呢類天才球員一樣，都擁有一種與生俱來嘅「傲氣」。呢種特質令佢哋喺關鍵時刻唔會怯場，反而更加享受成為球隊嘅「主角」。雖然有人質疑佢過於自負，但喺獲加眼中，呢種自信係球員喺頂級賽事中不可或缺嘅心理素質。
數據與實力證明一切
比寧咸喺今屆世界盃表現搶眼，對克羅地亞一戰射入關鍵球，對墨西哥嘅淘汰賽更梅開二度，證明佢絕非浪得虛名。佢唔單止係技術型中場，仲係世界級嘅體能怪獸，由第一分鐘跑到最後一分鐘，呢種全能表現令佢成為英格蘭爭冠嘅核心支柱。
係「囂」定係「自信」？
對於外界批評佢「囂張」，獲加反駁指，如果試圖壓抑呢種傲氣，反而會削弱佢嘅實力。喺球場上，呢種「大頭」心態轉化為強大嘅爭勝心，令佢喺面對強敵時從不隱形。英格蘭要打破60年無冠嘅宿命，比寧咸嘅呢種「傲氣」或許正是最後一塊拼圖。
資料或影片來源：原文刊於新假期