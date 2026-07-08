比寧咸係「囂」定係「自信」？英格蘭新一代球王係咪已經超越朗尼？

2026世界盃戰火正酣，英格蘭中場核心比寧咸（Jude Bellingham）再次成為焦點。前英格蘭國腳獲加（Des Walker）直言，比寧咸已經加入咗朗尼（Wayne Rooney）同加斯居尼（Paul Gascoigne）嘅「大頭」俱樂部，呢種「傲氣」正係佢喺大賽發光發熱嘅關鍵。