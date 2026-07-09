阿根廷足總遭FBI調查涉3億美元洗錢疑雲
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阿根廷國家隊在世界盃賽場上勢如破竹，但場外卻傳出震撼消息。美國司法部及聯邦調查局（FBI）已正式對阿根廷足球總會（AFA）及其主席塔皮亞（Claudio Tapia）展開初步調查，涉及金額高達3億美元的洗黑錢及電匯欺詐疑雲。
涉款3億美元金融風暴
美國當局目前正深入審查阿根廷足總的國際商業協議，重點調查該組織如何處理海外合約。調查人員正追蹤超過3億美元的資金流向，這些款項涉及多間銀行機構，包括花旗銀行（Citibank）、美國銀行（Bank of America）及摩根大通（JP Morgan）。當局懷疑阿根廷足總與負責處理海外合約的TourProdEnter LLC公司，在阿根廷實施嚴格貨幣管制期間，可能涉及違反聯邦法律的金融操作。
賽場內外雙重壓力
正當阿根廷隊在世界盃十六強賽事中以3-2擊敗埃及，成功晉級之際，場外的法律壓力卻不斷升溫。調查人員近期已透過視像會議，與相關商人進行長達三小時的取證，並積極尋找了解塔皮亞及托維吉諾（Pablo Toviggino）任期內運作的證人。目前，塔皮亞本人仍身處美國，隨隊備戰即將到來的世界盃八強賽事，面對瑞士隊的挑戰。
法律程序與未來變數
面對日益嚴峻的法律壓力，阿根廷足總已開始在美國部署代表進行應對。阿根廷足總的北美大使托馬斯·雷加拉多（Tomas Regalado）強調，目前僅處於初步調查階段，並呼籲各界尊重無罪推定原則，指出「調查措施並不等同於責任或罪名」。目前美國尚未提出正式起訴，司法部仍需評估證據是否足以構成刑事案件。隨著調查深入，不排除會有更多前政府官員被傳召問話，這場場外風暴會否影響球隊爭冠之路，成為全球球迷關注的焦點。
資料或影片來源：原文刊於新假期