阿根廷足總遭FBI調查涉3億美元洗錢疑雲

阿根廷國家隊在世界盃賽場上勢如破竹，但場外卻傳出震撼消息。美國司法部及聯邦調查局（FBI）已正式對阿根廷足球總會（AFA）及其主席塔皮亞（Claudio Tapia）展開初步調查，涉及金額高達3億美元的洗黑錢及電匯欺詐疑雲。