良性前列腺增生：認識微創手術的新型療法

隨著人口老化，前列腺退化性疾病近年變得越來越普遍。根據研究顯示，超過80%的60歲以上患者曾有輕度至中度的下泌尿道症狀，例如尿流細弱、排尿不清、尿頻、夜尿多等。其中，良性前列腺增生為主要病因之一，會導致前列腺的腺狀組織變大、尿道變得狹窄，阻礙正常排尿，造成良性前列腺阻塞 （BPO）。

