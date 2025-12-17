良性前列腺增生：認識微創手術的新型療法
良性前列腺阻塞的治療方案
一般來説，良性前列腺阻塞可透過藥物去緩解症狀。對於用藥後仍無法控制症狀、或出現併發症的患者，例如膀胱結石、尿路感染、尿瀦留、血尿、阻塞性尿路病等，則需要手術治療。過往常見的手術治療包括經尿道前列腺切除術（TURP）、前列腺剜除術（Enucleation），而選擇哪一種手術則取決於前列腺的大小或結構。
最新的手術療法 – 微創手術
近十年，微創手術治療 （MIST）迅速發展，技術亦變得更為成熟。由於這種手術不涉及切除前列腺組織，因此併發症（特別是出血、性功能障礙）較輕微，病人於治療後的症狀和生活質素均有顯著提升。以下為近年新發展的療法：
1. 水蒸氣熱療（WVTT，又稱 Rezum）
此手術適合前列腺屬中型大小（30-80毫升）的患者。原理是透過射頻功率將水變成水蒸氣（攝氏103度）並注入前列腺，水蒸氣會通過組織的間隙擴散，並將儲存的熱能釋放到前列腺組織裡，令增生的細胞壞死並由人體吸收。整個手術需時約30分鐘，可在局部麻醉或監測麻醉下進行。
2. 前列腺尿道提升術（PUL，又稱 Urolift）
此手術透過膀胱鏡將小型植入物（由鎳鈦合金囊片和不銹鋼尿道片組成）放入前列腺，壓縮肥大的前列腺側葉，令前列腺尿道變寬闊。該手術可以在局部麻醉或靜脈注射鎮靜的情況下進行，但對於前列腺過大和中葉比較明顯的患者，則未必適合。
3. 前列腺動脈栓塞術（PAE）
此手術較適合年老、體弱、患有頑固性前列腺出血且不適合進行麻醉的患者，對前列腺大小或結構則沒有限制。手術由放射科醫生進行，首先在大腿（股動脈）或手腕（橈動脈）的血管進行造影，顯示前列腺的動脈結構，然後選擇性地栓塞適當的前列腺動脈管道，使前列腺的部分血管流動停滯，以縮小前列腺腺瘤和減少血尿。
總括來説，隨著人口老化，良性前列腺增生作為一種退化性疾病，日益受到關注，近年發展迅速的微創手術亦為患者提供了更安全、副作用較少的選擇。如對前列腺疾病有疑問，應盡早向泌尿外科專科醫生諮詢，根據個人情況選擇最適合的治療方案。
專欄：浸醫與您
撰文：泌尿外科專科醫生趙宜