2成受訪沒戴眼鏡小學生視力不合格　逾萬名6至8歲學童日後或深近視

香港執業眼科視光師協會今日（21日）公布最新調查發現，本港約兩成未有配戴眼鏡的小學生視力檢測不合格，情況令人憂慮。協會參考本地及外國研究推算，現時6至8歲學童日後或有逾1.3萬人出現深近視，或引致逾4,600宗病理性近視性黃斑病變、逾3,700宗青光眼及數百宗視網膜脫落個案。專家指若未能及早介入，兒童將面臨嚴重眼疾風險，呼籲政府盡快建立全港性兒童近視管理政策，將眼軸長度檢查納入學童保健計劃，並推行全港小學到校視力篩查。