子女成日喊、坐唔定、扭計未必係頑皮？ 職業治療師拆解感統失調4大警號
孩子專注力不足、情緒反覆、動作笨拙，是否只是頑皮或懶惰？協康會職業治療師督導主任鄭蕭近日舉行分享會，指出這些行為可能與「感覺統合失調」有關，提醒家長及早識別和理解子女在感覺處理上的困難，有助提升其學習表現和生活自理能力。
感覺統合失調非罕見 4類表徵宜留意
「感覺統合」理論由美國職業治療師艾爾絲博士提出，指出中樞神經系統如何統合來自外界的感覺訊息，並協調身體作出適應性反應，當「統合」過程出現問題，便會影響孩子的情緒控制、動作協調及社交能力。
鄭蕭指出，感覺統合失調常見於學前至初小兒童，家長可從以下四類表現辨識：
- 感覺過敏：孩子對聲音、觸感或氣味反應激烈，性格緊張、挑剔，易有抗拒情緒
- 感覺反應過弱：對環境刺激反應遲鈍，表現呆滯、被動，不易察覺變化
- 尋求感覺刺激：好動難靜，愛冒險、衝動，情緒起伏大，難以專注
- 動作計劃及協調困難：手腳笨拙，難以完成多步驟活動，自理能力弱
她以「無膽貓」、「呆滯豬」、「衝鋒鼠」及「論盡鴨」4個角色作比喻，讓家長易於理解不同表徵對孩子學習及生活的影響。
提升感覺處理能力 由遊戲入手
針對感覺統合失調，她建議家長可設計具針對性的遊戲，強化孩子的觸覺、本體感覺及平衡覺。例如「動物大競步」、「趕綿羊」等活動，能刺激身體意識，改善動作協調。她提醒，活動應配合孩子能力和興趣，並逐步分拆步驟，讓他們在成功中建立信心。
此外，營造有組織、有規律的生活環境亦十分重要。家長可透過視覺提示（如標籤、顏色分類）、合適用具，以及調整活動難度，協助孩子適應學校和家庭生活。
鄭蕭建議，當懷疑子女有感覺統合困難時，應盡早尋求職業治療評估，透過觀察其在不同環境下的行為，專業人員可制定個別化的治療目標，安排合適的感覺統合訓練，協助孩子建立自理能力與正面情緒。
《拆解孩子的感覺密碼》圖書書展發售
協康會出版的《拆解孩子的感覺密碼》（增修版）提供感覺統合失調的實用訓練策略與家居建議，適合家長和老師參考，該書將於7月16至22日書展期間發售。
圖片來源：協康會