子女成日喊、坐唔定、扭計未必係頑皮？ 職業治療師拆解感統失調4大警號

孩子專注力不足、情緒反覆、動作笨拙，是否只是頑皮或懶惰？協康會職業治療師督導主任鄭蕭近日舉行分享會，指出這些行為可能與「感覺統合失調」有關，提醒家長及早識別和理解子女在感覺處理上的困難，有助提升其學習表現和生活自理能力。

