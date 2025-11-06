港大研究｜破解嬰兒顱顏畸形背後成因　助早期辨識兔唇及顱骨發育異常風險

港大醫學院今日（6日）公巾，研究團隊發現部分新生嬰兒出現先天性顱顏畸形，包括唇顎裂及顱骨發育不全的關鍵原因。研究指出，胚胎早期的神經脊細胞負責面部、顱骨及部分神經系統的形成，若基因出現突變，會干擾細胞發育，導致結構異常。成果有助推動更準確的產前基因檢測及未來基因編輯技術的應用，預防胎兒出現先天缺陷。

