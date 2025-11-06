港大研究｜破解嬰兒顱顏畸形背後成因 助早期辨識兔唇及顱骨發育異常風險
神經脊細胞發育受基因干擾 成畸形高危因素
港大醫學院生物醫學學院副教授兼副主任（科研與創新）張知恒教授表示，大約三分之一患有出生缺陷的嬰兒會出現顱顏異常，而顱顏結構在人類胚胎早期由「神經脊細胞」形成。這些細胞源自大腦和神經管，會在胚胎內遷移，促進臉部、頭骨及周邊神經系統的發育。
他指出，遺傳基因突變會破壞對神經脊細胞發育至關重要的蛋白質，令其無法正確加工遺傳訊息，最終導致顱顏畸形。「研究結果顯示，活躍於所有細胞的基因突變一旦發生，會具體導致顱骨和面部發育缺陷。團隊通過解析神經脊細胞的獨特脆弱性，為理解及預防這類先天性畸形邁出關鍵一步。」
雞胚模型揭細胞複合機制 確定高風險蛋白組合
研究團隊以雞胚模型模擬人類胚胎早期發育，發現三種剪接蛋白——DLC1、SF3B1 和 PHF5A——會組成一個蛋白質複合物，支撐神經脊細胞的形成。若缺少任何一種，細胞形成過程便會受阻，導致周邊神經系統發育異常。該複合物亦使神經脊細胞更易受到基因剪接干擾，增加顱顏缺陷風險。
此外，團隊在負責脊髓形成的體節細胞中發現另一組由 SLU7、SF3B1 和 PHF5A 組成的蛋白質複合物，有助維持細胞穩定，減低基因突變對發育的影響。張教授指出：「此研究揭示不同細胞類型各自擁有獨特的剪接蛋白質複合物，其中部分細胞對基因突變更為敏感，這種對不同基因的敏感度有助於我們理解特定出生缺陷的發生，為未來治療和預防策略提供方向。」相關研究已刊於《自然—通訊》（Nature Communications）。
研究助開發產前檢測 為基因治療奠基
張知恒教授表示，研究顯示顱顏組織中存在特定剪接蛋白，使部分神經脊細胞更易受突變影響，「深入了解這些機制將有助於為產前診斷提供新的遺傳標記。」
他補充，團隊下一步將集中識別與顱顏發育相關的剪接蛋白，期望能開發出針對性的產前基因檢測方法，並推動利用 CRISPR 等基因編輯技術，於胎兒出生前修復有害突變，預防面部及顱骨發育異常。