港大研究｜破解嬰兒顱顏畸形背後成因　助早期辨識兔唇及顱骨發育異常風險

港大醫學院今日（6日）公巾，研究團隊發現部分新生嬰兒出現先天性顱顏畸形，包括唇顎裂及顱骨發育不全的關鍵原因。研究指出，胚胎早期的神經脊細胞負責面部、顱骨及部分神經系統的形成，若基因出現突變，會干擾細胞發育，導致結構異常。成果有助推動更準確的產前基因檢測及未來基因編輯技術的應用，預防胎兒出現先天缺陷。

神經脊細胞發育受基因干擾　成畸形高危因素

港大醫學院生物醫學學院副教授兼副主任（科研與創新）張知恒教授表示，大約三分之一患有出生缺陷的嬰兒會出現顱顏異常，而顱顏結構在人類胚胎早期由「神經脊細胞」形成。這些細胞源自大腦和神經管，會在胚胎內遷移，促進臉部、頭骨及周邊神經系統的發育。

他指出，遺傳基因突變會破壞對神經脊細胞發育至關重要的蛋白質，令其無法正確加工遺傳訊息，最終導致顱顏畸形。「研究結果顯示，活躍於所有細胞的基因突變一旦發生，會具體導致顱骨和面部發育缺陷。團隊通過解析神經脊細胞的獨特脆弱性，為理解及預防這類先天性畸形邁出關鍵一步。」

雞胚模型揭細胞複合機制　確定高風險蛋白組合

研究團隊以雞胚模型模擬人類胚胎早期發育，發現三種剪接蛋白——DLC1、SF3B1 和 PHF5A——會組成一個蛋白質複合物，支撐神經脊細胞的形成。若缺少任何一種，細胞形成過程便會受阻，導致周邊神經系統發育異常。該複合物亦使神經脊細胞更易受到基因剪接干擾，增加顱顏缺陷風險。

此外，團隊在負責脊髓形成的體節細胞中發現另一組由 SLU7、SF3B1 和 PHF5A 組成的蛋白質複合物，有助維持細胞穩定，減低基因突變對發育的影響。張教授指出：「此研究揭示不同細胞類型各自擁有獨特的剪接蛋白質複合物，其中部分細胞對基因突變更為敏感，這種對不同基因的敏感度有助於我們理解特定出生缺陷的發生，為未來治療和預防策略提供方向。」相關研究已刊於《自然—通訊》（Nature Communications）

研究助開發產前檢測　為基因治療奠基

張知恒教授表示，研究顯示顱顏組織中存在特定剪接蛋白，使部分神經脊細胞更易受突變影響，「深入了解這些機制將有助於為產前診斷提供新的遺傳標記。」

他補充，團隊下一步將集中識別與顱顏發育相關的剪接蛋白，期望能開發出針對性的產前基因檢測方法，並推動利用 CRISPR 等基因編輯技術，於胎兒出生前修復有害突變，預防面部及顱骨發育異常。

港大研究 嬰兒 張知恒教授（前排中）與研究團隊成員利用雞胚模擬人類胚胎發育的早期階段，了解細胞在形成及發展過程中的高風險因素。（圖片來源：港大醫學院）
