自閉症關注周｜四成人以為自閉症是精神病 自閉症青年嘆受負面眼光

近年關於自閉症譜系障礙的公眾教育雖有所增加，但公眾對自閉症系障礙仍然存在誤解。協康會於2025年2月以網上方式進行一項「公眾對自閉症譜系障礙認知度調查」，是次調查共收集了515份回應。結果顯示，超過九成人對自閉症譜系障礙的基本資訊有正確理解，惟有超過四成人仍誤以為自閉症譜系障礙屬於精神病，另外，超過九成人感社會對自閉症譜系障礙的接納程度不足，顯示持續推動公眾教育的重要性。

