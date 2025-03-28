自閉症關注周｜四成人以為自閉症是精神病 自閉症青年嘆受負面眼光
調查結果顯示，受訪者對自閉症的一些基本資訊掌握較為正確：
- 98%認同自閉症人士可以公開就業
- 84%理解自閉症無法徹底根治
此外，對自閉症人士的社交與情感表現，公眾的理解亦有所改善：
- 95%知道環境變化容易導致自閉症人士出現情緒或行為問題
- 90%知道大部分自閉症人士並沒有智力障礙
- 90%理解自閉症人士對非語言訊息的掌握能力較弱，因此容易被誤解為缺乏情感
近四成人誤以為自閉症屬精神病
儘管公眾對自閉症的認識有所提升，但仍有部分誤解需要進一步釐清。例如，有58%的受訪者知道自閉症並非精神病的一種，反映仍有四成人對此概念不清。協康會教育心理學家鄭光言指出，大眾對自閉症是否精神病仍未能充份理解，因精神科醫生會進行評估及診斷，才會讓人誤會是精神病的一種。其實自閉症屬於腦功能發展障礙，患者的雙向溝通、情感共鳴、感覺訊息處理、思維彈性等都有不同程度的困難。
自閉症青年盼才能被看見
協康會星悅中心青年會員Ronald，五年前高級文憑畢業後，對於前景感到十分迷茫，家人希望他繼續升學，但Ronald有感力有不逮，不想繼續學業，徘徊在十字路口令他很大壓力，更出現情緒問題，後來向精神科醫生求診時，無意中確診自閉症。Ronald早在中學時已出現社交困難，因不懂看「眉頭眼額」而遭老師責備，另外，他亦未能有效處理需要較多組織力的工作，導致信心不足，Ronald坦言會擔心別人用較負面眼光看自閉症。Ronald在2020年開始接受協康會就業支援，期間看到不少自閉症青年的籌劃能力很好，有些更有過人的記憶力，他希望公眾放下偏見，看到更多自閉症人士優秀的一面。
「神經多樣性」更助大眾明白自閉症青年的不一樣
協康會的服務及過去多年的自閉症關注活動，有助提升社會大眾對自閉症人士特質的認識。不過調查顯示超過九成（92%）受訪者普遍認為社會對自閉症的認識及接納程度仍然不足。鄭光言認為基本認識和接納只是第一步，要進一步達致共融效果，社會各界應讓市民有更多直接接觸自閉症人士的機會，例如共融活動、聘請自閉症人士等。
鄭又表示：「近年外國更多利用『神經多樣性』代替『殘疾』去理解自閉症，有助大眾明白自閉症人士在特徵、困難、能力上會有不同程度的差異。而多樣化也代表著他們擁有獨特的「優勢」。希望社會上不同的持分者能給予機會，讓自閉症人士的優勢也可以被看見。」
網上完成小測免費下載精美繪本
協康會將繼續致力推動公眾教育，為配合聯合國將每年4月2日定為「世界提高自閉症意識日」，協康會在4月份推行「自閉症關注周2025」，主題為「接納由了解開始，一起認識ASD」，透過不同方式如多個大型戶外廣告、調查發布等作公眾教育，提升公眾對自閉症的認知。今年特別與兒童繪本插畫師企業Animomo合作，宣傳設計用上代表自閉症不同特色的A+家族角色(阿堅、阿窄及阿直)與大眾一起生活，而大眾對自閉症有不同的看法和體驗，當中包括不同迷思及正面評價，籲大眾透過親身了解自閉症人士的特徵和行為，從而包容及接納他們;此外，Animomo更創作繪本《A+家族的郊野之旅》，讓大人小朋友透過輕鬆故事認識更多自閉症的特色。公眾只需於網上完成認識自閉症的小測驗，即可免費下載協康會×Animomo《A+家族的郊野之旅》電子繪本。