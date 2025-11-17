調查｜逾半SEN小學生在校不快樂　女生健康較差、男生欠「樹窿」

大埔浸信會社會服務處與香港教育大學今日（17日）公布一項有關特殊教育需要（SEN）小學生精神健康的調查，顯示近半受訪學童在多個身心指標上未達中等水平，逾半人在學校並不感到快樂。研究又發現，女生在身心健康方面問題較為突出，男生則普遍欠缺「樹窿」傾訴，反映現時校園及家庭在支援SEN學童情緒與精神健康上仍有不少缺口。專家呼籲學校在推行教育局《4Rs精神健康約章》之餘，須加強營造「幸福感校園」及家長支援工作，及早介入減低風險。

