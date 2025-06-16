子女常眨眼、聳肩、清喉嚨或患妥瑞氏症 精神科醫生拆解成因、治療方法、家長照顧重點
一、甚麼是妥瑞氏症？其主要成因有哪些？
妥瑞氏症（Tourette Syndrome）是一種慢性神經生理疾病，患者的肌肉會出現突發、快速和不由自主的抽動，主要分為運動型抽動（如眨眼、面部抽動等）及語聲型抽動（如清喉嚨、吼叫等）。這些症狀通常在兒童時期開始出現，平均症狀出現年齡約為7歲兒童，並可能隨著成長而變化。
現時造成妥瑞氏症的原因尚未明確，但可能與遺傳、腦部化學失衡或環境因素有關：
- 遺傳因素：研究顯示，妥瑞氏症與遺傳有關。若家族中有直系親屬罹患此症，其他家庭成員的患病風險會有所上升。
- 腦部化學失衡：大腦中某些神經傳遞物質（如多巴胺）失衡。
- 環境因素：如孕婦在孕期受到感染或接觸有害物質（例如吸煙），可能會影響胎兒腦部發育。
二、妥瑞氏症有哪些常見症狀？如何界定患上妥瑞氏症？
妥瑞氏症的主要症狀表現為抽動（Tics），即患者反復出現不自主運動或發出聲音，其症狀可劃分為聲語型與動作性抽動抽動，常見類型如下：
聲語型抽動
- 簡單聲語型抽動：患者會不自主地快速發出無意義的非語言性聲響，如清喉嚨聲、咳嗽聲、尖叫聲或鼻息聲等。
- 複雜聲語型抽動：表現為較有意義且形式多元的言辭、音節或慣用話語，如重複他人言語，甚至口出污言穢語。
動作性抽動
- 簡單動作性抽動：表現為臉部肌肉、四肢及關節等部位突然出現短暫且無意義的抽動，如眨眼、歪嘴、搖頭、點頭、聳肩、拍手、跺腳、收腹鼓腹、吐口水等。
- 複雜動作性抽動：動作緩慢且長時間持續固定，看似帶有某種特定目的，如長時間注視某一物件、反復觸碰物品或他人、一直跺腳、重複書寫，甚至做出不雅動作。
抽動發作前常有徵兆出現，也就是所謂的前兆性衝動。例如，因眼皮酸澀而引發眨眼，有時身體還會出現局部緊繃、肌肉緊張或刺痛感等。
若孩子出現反復不自主的動作及或聲語抽動，每天頻繁發作並持續一年或以上，且發生年齡在3至18歲之間，便極有可能患上妥瑞氏症，須盡早尋求專業醫生協助確診。
臨床研究顯示，妥瑞氏症患者常常伴有其他精神科共病情況，如近半數妥瑞氏患者同時患有注意力不足過動症，約30%患者則患有強迫症。因此，醫生在診症時需要為患者進行全面的精神情緒行為評估。
三、妥瑞氏症常見迷思
迷思一：妥瑞氏症多發於孩童，隨著年齡漸長會慢慢消失，因此我們毋須理會？
約30%-40%患者的症狀會在青春期後顯著改善或消失，但仍有部分患者症狀持續至成年。症狀是否消退與個別神經發展、環境壓力及共病管理密切相關。如伴隨注意力不足過動症（ADHD）或強迫症（OCD）者，若未能適時治療，抽動也可能因共病所引起的情緒問題而轉差。另外，孩童和青少年期是學習和自我形象建立的關鍵成長時期，若果症狀嚴重而影響學習能力(如書寫或專注力)或社交和自我形象，便應該在此階段正視病情，接受治療。
迷思二：妥瑞氏症會傳染，我們不應該與患者接觸？
妥瑞氏症並非傳染病，其成因與神經遞質失衡或腦部結構異常相關，完全不存在人際傳染的風險。患者所表現的抽動或聲語症狀是無法自主控制的神經生理反應，絕非外界感染所致。
迷思三：妥瑞兒的抽動是癲癇？
抽動與癲癇是截然不同的腦神經疾病。抽動症表現為個別肌肉群短暫、重複的不自主收縮，源於神經傳導調節異常，患者通常意識清醒。而癲癇是因腦部電波異常導致的全身性或局部性發作，可能會失去意識或肢體抽搐。因此，兩種疾病的治療方法和康復展望是完全不同的。
四、如何治療妥瑞氏症？
妥瑞氏症的治療方向以緩解症狀為目標。倘若小朋友因妥瑞氏症出現嚴重不適，明顯影響日常生活及人際交往，甚至對周圍的人造成困擾，家長應及早與醫生溝通，評估孩子是否需要接受治療，並接受定期追蹤檢查。另外，由於妥瑞氏症常伴有其他精神科共病情況，醫生在治療時會根據個體情況，優先處理最影響孩子生活的核心問題。治療上需多管齊下，常見治療方法包括：
- 藥物治療：使用多巴胺受體阻滯劑或α-2腎上腺素受體激動劑等，調節神經傳導物質以舒緩症狀。研究顯示，多巴胺受體阻滯劑可以緩解50-60%癥狀。
另外，亦需要治療共病，如過度活躍症和強迫症等。注意需遵循醫生指示使用藥物，一般藥物副作用可以透過調節藥量去處理。
- 行為療法：有部分患者可透過行為療法有效控制症狀，如通過習慣逆轉訓練協助患者察覺症狀發作前兆，並以替代行為抑制抽動，配合呼吸放鬆練習，逐步減少抽動強度。
需要留意的是，有否需要治療和治療的方法會因應病情嚴重情況而決定。病情的控制往往取決於家長、親友及學校老師同學對於孩子的接納和理解。不要因為孩子患病而錯誤地認為他的學習能力和將來成就會受到限制。
五、日常與妥瑞兒相處有哪些注意事項？
1.理解孩子，心情放鬆
妥瑞兒的症狀有時出現反覆，症狀起伏亦有可能與情緒有關。因此家長遇見時亦需要保持冷靜，觀察孩子的狀況或情緒需要。當小朋友透過行為表達不安或求助時，亦可嘗試給他空間安靜和嘗試放鬆。信任孩子能逐步掌握行為訓練技巧，透過獎勵的形式作正面鼓勵，避免過於批評和責備。
2.調節壓力，舒緩焦慮
適度調節壓力的來源，了解孩子的強弱，從而調節對孩子的期望和多發揮孩子的長處，也可以緩解妥瑞兒的內在焦慮。
3.規律生活，均衡飲食
飲食上應避免攝取過量含咖啡因和高糖分的食物，以免對神經系統造成刺激。研究顯示，充足的運動有助於減緩症狀。因此，可以陪伴小朋友訂立可行的作息和運動時間表，從而建立規律和穩定的生活節奏。
總括來說，當社會和外界環境能夠對患者放下誤解和歧視，家人和患者能夠對病患有正面和正確的認識，並且一同攜手協助患者時，孩子便能夠正確地看待自己，從而建立正確的人生觀，健康成長。
精神科專科醫生潘錦珊醫生。（圖片來源：受訪者提供）
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