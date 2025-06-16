子女常眨眼、聳肩、清喉嚨或患妥瑞氏症 精神科醫生拆解成因、治療方法、家長照顧重點

孩子總是不由自主地眨眼、甩頭、聳肩、清喉嚨，甚至出現奇怪表情或怪聲等重複動作，需警惕患上妥瑞氏症！甚麼是妥瑞氏症？如何把握黃金治療期？如果孩子是妥瑞兒，父母可以如何支持、陪伴孩子？《日日健康》醫聊室邀請到精神科專科醫生潘錦珊醫生為大家解答。

