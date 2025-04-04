腺病毒｜紅眼症屬明顯症狀？ 腺病毒症狀、診斷、治療方法
香港常見的腺病毒類型
腺病毒是一組常見的病毒，能夠感染人體的黏膜，全年均可出現，並引發多種疾病。腺病毒種類繁多，已有超過50個血清類型。雖然在香港未有具體的統計數據，但部分類型的腺病毒較為常見，並可導致不同症狀。
腺病毒4大症狀
不同類型的腺病毒可引起不同病徵，常見包括：
- 呼吸道症狀：咳嗽、流鼻水、化膿性扁桃腺炎。
- 腸胃不適：腹痛、嘔吐、腸胃炎症狀。
- 眼部感染：部分患者會出現紅眼症，即眼睛發炎、充血。
- 持續發燒：兒童感染後，可能持續高燒一星期，令家長憂心。
如何診斷腺病毒？
醫生可透過臨床評估判斷是否感染腺病毒。坊間流行的「六合一快測棒」可快速檢測腺病毒抗原，但準確度不及核酸檢測、病毒培養或抽血檢測。部分腺病毒血清類型會導致結膜炎，眼睛充血發紅，這就是俗稱的紅眼症。
腺病毒與流感的區別
腺病毒與甲型、乙型流感屬不同病毒，但同樣可引起呼吸道感染。腺病毒主要透過飛沫或接觸患者分泌物而傳播。而腺病毒的潛伏期一般為2至14天。
家長應如何照顧感染腺病毒的孩子？
- 讓孩子服用退燒藥，密切觀察精神狀態。
- 注意是否有併發症，如咳嗽加劇、呼吸困難（可能為肺炎）、耳痛（可能為中耳炎）。
- 若出現腹瀉或嘔吐，確保補充足夠水分。
- 若持續高燒或症狀嚴重，應立即求醫。
腺病毒的治療方法
大多數腺病毒感染會自行痊癒，醫生通常處方退燒藥、止咳藥或收鼻水藥以緩解症狀。若患者免疫力較弱，可能需使用抗生素防止二次細菌感染。目前存在抗腺病毒藥物，但主要用於重症患者。
腺病毒可能引發的併發症
腺病毒感染後，部分患者可能出現併發症，例如：
- 肺炎
- 中耳炎
雖然成年人也可能感染腺病毒，但兒童、長者及免疫力較弱人士的感染風險較高，且症狀可能較嚴重。
如何預防腺病毒感染？
- 保持個人及環境衛生：經常洗手，避免觸摸口、鼻、眼。
- 佩戴口罩：如有呼吸道症狀，應佩戴口罩以減少病毒傳播。
- 消毒環境：定期使用稀釋漂白水或酒精清潔接觸頻繁的物品。
- 避免共用個人物品：如眼藥水、眼部化妝品等。
- 保持健康生活習慣：均衡飲食、充足睡眠、恆常運動。
感染腺病毒後的飲食建議
- 保持正常飲食，確保足夠水分攝取。
- 若有腹瀉，應避免高糖分飲料，如果汁，以免加劇腹瀉情況。
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感染腺病毒後，紅眼症會持續多久？
紅眼症的症狀通常持續7至10天，期間應避免揉眼睛，以免加重病情或傳染他人。
孩子感染腺病毒後，何時可以回學校？
應待發燒退去至少48小時且症狀明顯改善後，並經醫生評估後才回校，以減少傳播風險。
家中有人感染腺病毒，應如何防止傳播？
應勤洗手、避免共用餐具及毛巾，並定期消毒家中環境，特別是門把手、玩具及公共設施。
腺病毒感染雖然常見，但透過良好個人衛生習慣和及早應對，可以有效降低感染風險，保障自己與家人的健康。