塑化劑｜網購兒童毒膠拖鞋塑化劑超標易致癌 醫生籲家長揀塑膠產品注意2點
1. 塑化劑「鄰苯二甲酸酯」是什麼？日常如何接觸到？
呼吸系統科專科醫生譚子雋指出，鄰苯二甲酸酯（phthalates）是一類常見塑化劑，用於增加塑膠（特別是PVC）的柔韌性和延展性。它們與塑料分子結構結合，使塑膠不易斷裂，方便加工和使用。然而，鄰苯二甲酸酯屬於內分泌干擾物，會干擾人體激素系統，影響生長、發育、代謝及生殖功能。研究指出，長期暴露於塑化劑可增加癌症風險、哮喘、過敏症、學習與行為問題，尤其對兒童和胎兒的影響更為明顯。
鄰苯二甲酸酯廣泛存在於建築材料、電線電纜、鞋類、玩具、食品包裝和醫療器材中。由於塑化劑不是牢固結合於塑膠內，會慢慢釋放，透過皮膚接觸、空氣吸入或誤食進入人體。長時間接觸含塑化劑的塑膠拖鞋或玩具，或處於室內空氣濃度較高的環境中，均會增加暴露風險。兒童因體重較低、新陳代謝未成熟，更容易受累積毒素影響。
2. 多少塑化劑含量屬於超標？
歐盟規定某些鄰苯二甲酸酯（如DBP、BBzP、DEHP）在消費品中的含量不得超過0.1%（1000 mg/kg）；食品包裝則設有遷移限量，例如DEHP不得超過1.5 mg/kg。但市民難以憑肉眼或包裝標籤自行判斷產品是否超標。專家建議購買具安全認證或符合當地法規的產品，避免購買來歷不明或廉價塑膠製品。
3. 鄰苯二甲酸酯會釋放到空氣/可致癌？
鄰苯二甲酸酯會從塑膠製品中揮發並釋放，成為室內空氣中的污染物，特別是在工廠、實驗室或密閉空間濃度更高。長期吸入可能引致哮喘、慢性支氣管炎、肺功能下降等疾病。嚴重者或會出現呼吸困難、免疫系統損害，甚至增加癌症風險。
4. 吸入塑化劑會引起哪些症狀？哮喘與過敏反應有什麼不同？
譚子雋醫生續稱，長期吸入塑化劑可能誘發或加重哮喘，症狀包括喘鳴、呼吸急促、咳嗽。過敏反應則可表現為鼻炎、皮膚紅癢、過敏性鼻炎等。這類哮喘患者往往需要長期依賴吸入性哮喘藥物控制病情，以減少發作。除了哮喘，塑化劑還可引致慢性支氣管炎（症狀如咳嗽、咳痰、氣促、胸悶）及肺功能下降（表現為肺活量減少、運動耐力下降、日常活動受限）。
5. 塑化劑可致兒童早熟、影響胎兒發育？
兒科專科醫生胡沛麟指出，兒童常透過啃咬玩具、塑膠製品或爬行時接觸灰塵攝入鄰苯二甲酸酯，加上體重較輕，單位暴露下攝入量更高。同時，肝腎功能未發育完全，代謝與排毒能力較弱，毒素更易累積。鄰苯二甲酸酯代謝物結構與雌激素相似，能與受體結合，向身體發出錯誤的「性成熟訊號」，因此容易導致小朋友性早熟。
塑化劑對男女孩影響均等，女孩可能出現乳房提前發育、月經初潮提前；男孩則或有生殖異常。青春期後，男女均可能出現精子或卵子質量下降，影響生育能力。研究亦顯示塑化劑與甲狀腺、胰島素分泌、神經系統、免疫系統、肥胖與代謝疾病有關。
性早熟有何影響？
兒童性早熟會令生長板提早閉合，導致成年身高低於遺傳潛能。女孩可能出現月經過早、經痛、不規律，長期雌激素過高或增加乳腺癌、卵巢癌風險；男孩則可能出現女性化特徵。性早熟兒童未來患肥胖、糖尿病、心血管疾病風險更高，並可能出現心理焦慮與社交壓力。
孕婦攝入影響胎兒發育
對於孕婦，塑化劑亦可透過胎盤或臍帶血直接影響胎兒發育。男嬰可能出現尿道下裂或隱睾症，亦會增加早產或胎兒生長遲緩的風險。由於胎兒處於器官形成階段，即使低劑量暴露也可能造成長期健康問題。
6. 如何檢測塑化劑對兒童的影響？
可透過尿液檢測評估近期暴露情況，並檢查荷爾蒙水平、生殖發育與神經功能。性早熟可經骨齡檢查確認，必要時使用荷爾蒙藥物治療。尿道下裂或隱睾症需小兒外科手術；神經發育遲緩則需語言治療、行為訓練或特殊教育介入。雖然無特效藥，但多喝水、高纖飲食、適量運動有助代謝與排毒。
揀塑膠產品注意兩要點
胡沛麟醫生建議，家長如發現女孩在8歲前乳房發育或10歲前初潮，男孩如在9歲前睪丸或陰莖增大，應及早帶子女求醫檢查。另外，選購塑膠產品則應注意以下2點：
- 避免使用含塑化劑產品，例如廉價玩具、奶嘴、餐具、含香精化妝品
- 不要用塑膠容器盛載熱食或油脂，宜改用玻璃、不鏽鋼或標示「不含鄰苯二甲酸酯」 的產品
此外，定期清潔居家灰塵，特別是兒童活動區域，可有效減少暴露。