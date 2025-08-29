塑化劑｜網購兒童毒膠拖鞋塑化劑超標易致癌 醫生籲家長揀塑膠產品注意2點

【塑化劑/呼吸系統/兒童健康/性早熟/致癌/預防】港人網購風氣盛行，但廉價塑膠製品潛藏健康風險。早前內地檢出兒童涼鞋鄰苯二甲酸酯含量超標，這類塑化劑可透過呼吸道或塵埃進入人體，對兒童及成人均可能造成嚴重傷害。呼吸系統科專科醫生譚子雋及兒科專科醫生胡沛麟接受《日日健康》醫聊室訪問，指出鄰苯二甲酸酯屬於內分泌干擾物，不但會干擾生長、發育及免疫系統，亦與哮喘、慢性支氣管炎及肺功能下降等呼吸疾病相關。對小朋友而言，因代謝與排毒能力較弱，更容易出現性早熟、生殖異常及神經發育問題，甚至對胎兒發育亦有潛在風險。專家提醒市民，長期接觸含塑化劑產品應格外小心，並透過日常防護及健康檢查，降低對呼吸系統及兒童健康的威脅。